POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Mann in Diskothek mit Bierfalsche geschlagen

Albstadt-Ebingen (ots) - In einer Diskothek im Ehestetter Weg wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntag ein Mann erst zu Boden gestoßen und im Anschluss mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Der 34-Jährige kam in der Diskothek mit dem späteren Täter ins Gespräch. Nach einem kurzen Wortwechsel stieß der Fremde den alkoholisierten 34-Jährigen zu Boden und holte mit einer Bierflasche nach ihm aus. Die Bierflasche traf den Mann im Bereich der Stirn, wodurch er sich Schnittwunden im Gesicht zuzog. Er musste durch einen Krankenwagenbesatzung ärztlich versorgt werden und wurde im Anschluss in ein Klinikum gebracht. Der Täter ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt inzwischen gegen den unbekannten Angreifer und bittet unter 07432 9550 um Hinweise.

