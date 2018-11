POL-TUT: (St. Georgen i. S.) Hauswand der deutschen Vermögensberatung angefahren- Polizei sucht Zeugen

St. Georgen i. S. (ots) - Am Freitagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer bei einem Fahrmanöver die Hauswand des Gebäudes der deutschen Vermögensberatung in der Hauptstraße. Der fremde Verursacher setzte nach der Kollision seine Fahrt aber ungehindert fort. An der Hauswand ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Das Polizeirevier St. Georgen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter 07724 949500 um Hinweise.

