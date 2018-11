POL-TUT: (Balingen) Versuchter Einbruch in Dental-Labor

Balingen (ots) - In der Nacht zum Samstag versuchten Einbrecher sich Zutritt zu einem Dental-Labor im Ortsteil Engstlatt zu verschaffen. Um unerkannt in das Gebäude zu gelangen schlugen die Übeltäter zwei Außenleuchten von der Wand und versuchten im Schutz der Dunkelheit an mehreren Stellen durch Aufhebeln in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang und die Täter zogen unverrichteter Dinge von dannen. Durch den Einbruchsversuch ist Schaden im vierstelligen Bereich entstanden.

