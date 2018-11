POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in der Bertholdstraße

VS-Villingen (ots) - Am Samstag in den frühen Abendstunden verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Bertholdstraße und entwendete dort ein Mobiltelefon und diverse Lebensmittel. Der Dieb gelangte in das Mehrparteienhaus und hebelte dort die Türe zur Wohnung eines 59-Jährigen auf. Neben dessen Mobiltelefon entschied sich der Einbrecher auch Milch und Eier mitzunehmen. Das Polizeirevier Villingen hat Ermittlungen eingeleitet.

