POL-TUT: (Tuttlingen) Trotz fünf Anläufen -Täter scheitert bei Einbruchsversuch

Tuttlingen (ots) - Keinen Erfolg hatte in der Nacht zum Samstag ein Einbrecher, der versuchte in der Königstraße in ein Gebäude zu gelangen. An mehreren Fenstern und der Hintertüre setzte der Täter zum Aufhebeln an, schaffte es aber nicht sich Zutritt zu verschaffen. Auch der Versuch eine Scheibe mit einem großen Stein einzuwerfen hatte keinen Erfolg und die Scheibe zog nur einen Kratzer davon. Letzten Endes musste der Dieb unverrichteter Dinge von dannen ziehen.

