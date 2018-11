POL-TUT: (Tuttlingen) Alkoholisierter Mann beschäftigt die Polizei

Tuttlingen (ots) - Der Polizei mehrfach aufgefallen ist in der Nacht zum Samstag ein Mann, der erst in der Innenstadt einen anderen schlug und dann in seinem Wohnhaus für Ärger sorgte. Der deutlich alkoholisierte Mann war am Freitagabend in einer Gaststätte in der oberen Hauptstraße und kam dort mit einem 45 Jahre alten Mann ins Gespräch. Als dieser die Unterhaltung beendete und die Gaststätte verließ, setzte der alkoholisierte 30-Jährige ihm nach. Er schlug dem Mann ins Gesicht, als dieser ein Café betreten wollte. Nachdem die Polizei verständigt wurde, suchte der Angreifer das Weite, konnte aber nach kurzer Suche gestellt werden. Kurze Zeit später fiel der Mann abermals auf, als er statt an seiner eigenen Wohnungstüre bei den Nachbarn klingelte. Als ihm dort nicht geöffnet wurde trat er gegen die Türe und machte seinem Ärger lautstark Luft. Einen dazukommenden Helfer griff er an, verletzte ihn aber nicht. Durch die gerufene Polizeistreife wurde der Mann letztendlich mitgenommen und seiner Ehefrau übergeben.

