POL-TUT: (VS-Villingen) Gasgeruch am Bahnhof fordert Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

VS-Villingen (ots) - Aufgrund eines vermeintlichen Gasgeruchs waren die Feuerwehr Villingen und Rettungskräfte am Freitagabend am Bahnhof im Einsatz. Eine Bahnreisende hatte über die Sicherheitszentrale einen Gasgeruch in der Unterführung gemeldet. Aufgrund dieses Verdachts wurde durch die freiwillige Feuerwehr Villingen entsprechende Messungen durchgeführt. Diese verliefen negativ. Auch die hinzugezogenen Stadtwerke konnten keine Auffälligkeiten feststellen. Der Bahnverkehr war aufgrund des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.

