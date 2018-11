POL-TUT: (VS-Schwenningen) Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung an Tankstelle

VS-Schwenningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es an einer Tankstelle in der Neckarstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Beteiligte durch einen bislang Unbekannten verletzt wurden. Die beiden späteren Verletzten befanden sich mit einer Personengruppe auf dem Tankstellengelände, als ein Auto an die Tankstelle fuhr. Nachdem ein 22-Jähriger vor das Auto stolperte, stieg nach bisherigen Erkenntnissen der unbekannte Täter aus. Er schlug mit einer Bierflasche gegen den Kopf des jungen Mannes. Es kam im Anschluss zu einem Gerangel, bei dem der Angreifer einem 37-Jährigen einen Zahn ausschlug. Der Unbekannte flüchtete in seinem Wagen noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei. Der 22 Jahre alte Beteiligte erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Klinikum ärztlich untersucht werden.

