POL-TUT: (Geisingen) Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

(Geisingen) (ots) - Aus Unachtsamkeit fuhr am Freitagabend ein Autofahrer an der Einmündung der Landstraße 185 auf die Bundesstraße 31 bei Geisingen auf ein stehendes Auto auf und verletzte dadurch den Fahrer. Der 47 Jahre alte Autofahrer kam aus Richtung Kirchen-Hauen und erkannte an der Einmündung in die B31 zu spät, dass vor ihm an der dortigen Behelfsampel ein VW wartete. Er stieß mit dem Fahrzeug zusammen und verletzte dabei den 46 Jahre alten Fahrer des VW leicht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf jeweils 1000 Euro geschätzt.

