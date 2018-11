POL-TUT: (Unterkirnach) Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Unterkirnach (ots) - Ein Wendemanöver auf der Landstraße zwischen Villingen und Unterkirnach führte am Freitagmorgen zu einem Unfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Ein Opelfahrer befuhr die Landstraße von Villingen in Richtung Unterkirnach, als er auf Höhe Maria Tann in die dortige Bushaltestelle fuhr und auf der Landstraße wendete. Eine hinter ihm fahrende 29-Jährige erkannte das Wendemanöver zu spät und fuhr mit ihrem VW in die Fahrerseite des wendenden Opels. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Das fünf Monate alte Kind der 29-Jährigen, das sich ebenfalls im VW befand, blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sodass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Landstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der Autos für etwa eine Stunde gesperrt.

