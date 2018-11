POL-TUT: (A.-Tailfingen) Auffahrunfall in der Goethestraße: 39-Jährige leicht verletzt

A.-Tailfingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag in Höhe des Discounters LIDL ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Gegen 12.45 Uhr musste die 39-Jährige in der Goethestraße wegen eines vor ihr abbiegenden PKWs langsamer fahren. Hinter ihr fuhr ein VW Polo. Dessen 25-jährige Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr dem Ford Focus ins Heck. Bei der Kollision verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell