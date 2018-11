POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Unfallflucht in Stadtkirchstraße werden Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitag in der Stadtkirchstraße, im Zeitraum von 7 Uhr bis 7.35 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein hier auf Höhe der Hausnummer 6 geparkter Renault Kangoo wurde erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet dringend Zeugen, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

