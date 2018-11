POL-TUT: (Tuttlingen) Unbekannte brechen in Volkshochschule und Musikschule ein

Tuttlingen (ots) - In der Nacht zum Freitag haben bislang unbekannte Täter in die Musikschule in der Oberamteistraße sowie in die Volkshochschule in der Schulstraße eingebrochen.

Auf bislang nicht bekannte Weise drangen die Unbekannten in das Gebäude der Musikschule in der Oberamteistraße ein. Dort traten die Täter eine Türe ein und hebelten eine Türe zu einem Unterrichtsraum auf. Im Sekretariat hebelten die Täter einen Rollschrank auf, obwohl der Schlüssel steckte. Ob hier etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Nacht stiegen unbekannte Täter über ein zuvor aufgehebeltes Bürofenster in die Volkshochschule in der Schulstraße ein. In dem Büro brachen die Gauner einen Rollcontainer auf. Aus einer darin verstauten Geldkassette entwendeten die Unbekannten dann fast das gesamte Bargeld. Ein Sparschwein fiel den Dieben auch zum Opfer. Da sich jedoch nur Cent-Münzen darin befanden, ließen sie das zerbrochene Schwein auf einer Fensterbank zurück. Daraufhin begaben sich die Täter in das dritte Obergeschoss. Hier scheiterten sie jedoch bei dem Versuch, eine Bürotüre aufzuhebeln. Sie verließen daraufhin das Gebäude über ein Fenster der Herrentoilette in Richtung der Gartenstraße.

Auch hier ist die genaue Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell