POL-TUT: (Denkingen, L 433) Nach Spiegelstreiofer in einer Linkskurve sucht die Polizei nach Zeugen

Denkingen (ots) - Am Freitagmorgen ist es gegen 6.50 Uhr auf der Landstraße 433, zwischen Gosheim und Denkingen, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Die 51-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr die Landstraße von Denkingen in Fahrtrichtung Gosheim. In einer Linkskurve kam ihr ein dunkler Ford entgegen, der zu weit auf ihrer Fahrspur war. Daraufhin kam es zu einem Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Fords einfach in Richtung Denkingen weiter. Der Polizeiposten Wehingen ermittelt nun wegen der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem dunklen Ford geben können, sich unter der Rufnummer 07426-91366-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell