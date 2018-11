POL-TUT: (Blumberg) Fenster aufgehebelt - Einbrecher klettern in Gaststätte

Blumberg (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in eine Gaststätte in der Espenstraße eingestiegen. In der Kneipe nahmen sie Geld aus einer Kasse. Die Beute war scheinbar zu gering, denn sie versuchten auch noch einen Geldspielautomaten gewaltsam zu öffnen. Das gelang jedoch nicht wie gewünscht. Deswegen mussten die Täter mit dem gefundenen Kleingeld zufrieden sein. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden.

