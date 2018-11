POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Vorfahrt genommen - 10.000 Euro Schaden

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - An der Kreuzung Hasemannstraße/Bahnhofstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen.

Die 44-jährige Fahrerin eines Opels bog gegen 7.25 Uhr von der Hasemannstraße nach links in Richtung Stadtmitte ab. Dabei übersah sie einen in Richtung Bundesstraße fahrenden Ford Fiesta und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren ein Fall für den Abschleppdienst, der für den Abtransport sorgte.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell