POL-TUT: (Obereschach) 17-jähriger Mopedfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Obereschach (ots) - An der Einmündung des Kapellenwegs in die Steinatstraße ist am Donnerstagmittag ein Moped von einem Auto angefahren worden.

Der Jugendliche fuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Steinatstraße ortseinwärts. Von rechts kam aus dem Kapellenweg ein Peugeot, der nach links in Richtung Villingen abbog. Die Fahrerin des Peugeots sah das Zweirad nicht und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der nicht mehr zu verhindernden Kollision stürzte der 17-Jährige und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Behandlung brachte ihn das Rettungsteam ins Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils zirka 1000 Euro.

