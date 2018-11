POL-TUT: (Aldingen, B 14) BMW prallt in Leitplanke -10.000 Euro Sachschaden

Aldingen (ots) - Am Donnerstagabend, um kurz nach 20 Uhr, ist ein BMW auf der Bundesstraße 14, zwischen Neuhaus und Aldingen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Der 20-jährige BMW-Fahrer war gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der Bundesstraße von Neuhaus kommend in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam der BMW-Fahrer mit seinem Wagen zu weit nach rechts und dann von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen die Leitplanke und drehte sich einmal um die eigene Achse, bevor er noch einmal gegen die Leitplanke stieß und hier zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassen hatten Glück, sie wurden nicht verletzt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

