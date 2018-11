POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Nach Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr sucht die Polizei nach Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Mittwoch hat die Fahrerin eines Opel Corsa in der Schramberger Straße beim Überholen eines Radfahrers einen entgegenkommenden Pkw am Spiegel gestriffen. Die 19-Jährige überholte gegen 14.45 Uhr auf Höhe eines Gasthauses einen Fahrradfahrer und kam mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden, graufarbigen Auto. Der linke Außenspiegel des Corsas wurde hierbei beschädigt. Die 19-Jährige hielt daraufhin an der nächsten Einmündung an. Der Radfahrer und der entgegenkommende Autofahrer fuhren jedoch weiter.Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Autofahrer und den Radfahrer, welcher schwarze Kleidung trug und einen Hut an hatte, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Rufnummer 07423-8101-0 zu melden.

