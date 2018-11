POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Praxis- gibt es Zeugen?

Rottweil (ots) - In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in eine Praxis in der Heerstraße eingebrochen. Die Täter kletterten über eine Fluchttreppe auf das Flachdach des Gebäudes und schlugen dort ein Fenster ein. In einer Schublade wurden die Gauner fündig und entwendeten daraus Bargeld. Ein paar Sportschuhe und die Jogginghose eines Patienten nahmen die Diebe auch noch mit bevor sie die Praxis verließen. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

