POL-TUT: (Loßburg) Lastwagen bleibt hängen - Zeugenaufruf

Loßburg (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 5.45 Uhr und 7.20 Uhr, ist in der Schlagwaldstraße, Ecke "Hinter der Kirche", ein Lastwagen an der Dachrinne eines Hauses hängen geblieben. Dabei riss er einen Teil des Daches mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter.

Der Polizeiposten Alpirsbach ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich dort zu melden (Telefon 07444 956139 0).

