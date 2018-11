POL-TUT: (Sulz am Neckar, A81) Mercedes brennt -Feuerwehr rückt aus

Sulz am Neckar (ots) - Am Donnerstagabend ist gegen 19.45 Uhr der Motor einer Mercedes V-Klasse auf der Autobahn 81, auf Höhe von Sulz in Fahrtrichtung Empfingen, aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich rasch aus, weshalb kurze Zeit später der komplette Minivan in Flammen stand. Die Feuerwehr Sulz rückte mit 16 Wehrleuten und 4 Fahrzeugen aus und löschte das brennende Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn 81 musste bis zirka 21 Uhr voll gesperrt werden. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in einer Höhe von zirka 5000 Euro.

