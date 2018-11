POL-TUT: (Hechingen/B27) Auffahrunfall zwischen Hechingen und Abfahrt Bodelshausen

Hechingen/B27 (ots) - Am späten Donnerstagabend sind auf der B27 zwischen Hechingen und der Abfahrt Bodelshausen zwei PKWs aufeinander gefahren. Eine 46-jährige Autofahrerin sah gegen 22.45 Uhr auf ihrer Fahrt in Richtung Tübingen zu spät, dass vor ihr ein langsamerer PKW fährt. Sie war von ihrem Navigationsgerät abgelenkt. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell