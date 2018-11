POL-TUT: (A.-Ebingen) Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall in der Berliner Straße

A.-Ebingen (ots) - Ein heftiger Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Berliner Straße, nahe der Überführung Lerchenstraße. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

Gegen 16.45 Uhr musste die 33-jährige Fahrerin eines VWs auf ihrem Weg stadteinwärts verkehrsbedingt deutlich langsamer fahren. Deswegen verringerte sie ihre Geschwindigkeit auf ein Minimum. Hinter ihr fuhr ein weiterer VW, am Steuer ebenfalls eine Frau. Die 48-Jährige erkannte nicht, dass vor ihr deutlich langsamer gefahren wird. Deswegen war die folgende Kollision unausweichlich. Der Aufprall war so heftig, dass es das vordere Auto um zirka 15 Meter nach vorne schob. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das 33-jährige Unfallopfer leicht. Im Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Hinter ihr saß auch noch ihre 11-jährige Tochter, bei der es zunächst so aussah, als sei auch sie nicht ohne Blessuren geblieben. Dies bestätigte sich jedch bei der Untersuchung im Krankenhaus nicht. Das Kind erlitt keinen körperlichen Schaden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Schwer erwischte es dabei den VW Golf des Unfallopfers. Die Polizei geht hier von einem Totalschaden aus. Auch der andere VW war so stark demoliert, dass er ohne Abschleppdienst nicht mehr von der Stelle kam.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus Richtung Balingen abgeleitet, der Gegenverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

