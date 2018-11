POL-TUT: (Hechingen) Rollerfahrer wird bei Überholvorgang schwer verletzt

Hechingen (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag ein Rollerfahrer zu, der auf der Kreisstraße zwischen Bodelshausen und Hechingen vom Anhänger eines Lastwagens gestreift wurde und dabei zu Fall kam. Der 44-jährige Zweiradlenker war von Bodelshausen in Richtung Hechingen unterwegs, als er im Bereich einer leichten Linkskurve von einem Lastwagengespann überholt wurde. Da laut Zeugen während des Überholvorgangs Verkehr entgegenkam, scherte der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer wieder auf seine Fahrspur ein. Dabei streifte er mit dem Anhänger den Motorroller. Ein Sturz konnte durch den Rollerfahrer nicht mehr verhindert werden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber musste er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Kreisstraße ist aktuell voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell