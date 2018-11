POL-TUT: (Freudenstadt) Ruhestörer leistet Widerstand

Freudenstadt (ots) - Wie lautstark seine Stimme sein kann, hat ein 31-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr in seiner Wohnung getestet. Die weiteren Hausbewohner fühlten sich dadurch erheblich gestört und alarmierten die Polizei. Der junge Mann trat gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv auf, wurde verbal ausfallend. Unvermittelt schlug er gegen die Beamten und traf einen Polizisten am Kopf. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der 31-Jährige wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen und zur eigenen Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Er wird nun wegen Ruhestörung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

