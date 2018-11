POL-TUT: (Albstadt) Amtliche Kennzeichen BL-BW 1007 gestohlen

Albstadt (ots) - In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter in der Hohkreuzstraße die amtlichen Kennzeichen BL-BW 1007, die zu einem weißen Hyundai gehören, aus den Halterungen gezogen und mitgenommen. Was der Dieb mit den Kennzeichen vor hat, weiß die Polizei nicht. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie zur missbräuchlich Verwendung an einem anderen Pkw angebracht werden. Sollten die Kennzeichen jemandem auffallen, bitte Nachricht an das Polizeirevier Albstadt (Telefon 07432 955 0).

