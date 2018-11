POL-TUT: (Bitz) Weiterer Wohnungseinbruch festgestellt

Bitz (ots) - Am Sonntag ist im Bitzer Osten ein drittes Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht worden. Am Mittwoch teilte ein Hausbesitzer mit, auch an seiner Terrassentür Hebelspuren gefunden zu haben. Es gelang den Einbrecher aber nicht, die Tür zu öffnen. Der Zusammenhang mit den beiden anderen Taten in der unmittelbaren Nachbarschaft ist offensichtlich. Der entstandene Sachschaden ist gering.

