POL-TUT: (Meßstetten) Auffahrunfall in der Hauptstraße - BMW trifft Audi

Meßstetten (ots) - Am Mittwochmorgen ist in der Hauptstraße ein BMW auf einen Audi gefahren. Gegen 7.15 Uhr bemerkte der 48 Jahre alte BMW-Fahrer auf Höhe des EDEKA-Marktes zu spät, dass der Audi vor ihm langsamer wird. Er fuhr dem Audi ins Heck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

