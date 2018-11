POL-TUT: (Brittheim , L 415) Auffahrunfall auf Landstraße

Brittheim (ots) - Aufgrund zu wenig Sicherheitsabstand ist ein 38-jähriger BMW-Fahrer am Mittwochmorgen auf der Landstraße 415, zwischen Brittheim und Bochingen, in das Heck eines VW Multivans gefahren. Die 36-jährige VW-Fahrerin bremste aufgrund eines Lastwagens, der ihr im Kurvenbereich entgegenkam, stark ab. Der dahinter fahrende BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden VWs. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

