POL-TUT: (Dornhan) Vorfahrt missachtet- 30.000 Euro Sachschaden

Dornhan (ots) - Am Mittwoch hat eine 30-jährige VW-Fahrerin gegen 06.20 Uhr morgens an der Einmündung der Uhlandstraße mit der Freudenstädter Straße die Vorfahrt eines 33-jährigen Ford-Fahrers missachtet. Die 30-Jährige war auf der Uhlandstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Freudenstädter Straße abbiegen. Sie übersah hierbei den bereits auf der Freudenstädter Straße in Richtung Marschalkenzimmern fahrenden Ford. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

