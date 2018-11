POL-TUT: (Harthausen) Unbekannter nächtigt in Stall und erhitzt Essen- Stroh entzündet sich

Harthausen (ots) - Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Stall in der Siedlerstraße genächtigt und sich hier Essen erhitzt, weshalb sich dort Stroh entzündete. Der Landwirt bemerkte gleich beim Betreten des Stalls um kurz nach 6 Uhr morgens einen leichten Brandgeruch. Als er daraufhin in seinem Stall nach der Ursache des Geruchs suchte, stellte er eine etwa fünf bis sechs Meter lange Brandzehrung im Stroh entlang der Wand fest. Das Stroh glimmte an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt noch, weshalb der Landwirt die Glut löschte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an der Brandstelle Scherben einer Glasflasche sowie einen verkohlen Rucksack mit einer Lebensmitteldose fest. Vermutlich hat eine unbekannte Person den Stall zum Nächtigen genutzt und sich beim Erhitzen des Dosenessens das Stroh entzündet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

