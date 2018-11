POL-TUT: (Dunningen) Einbruch in Bäckerei

Dunningen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei im Röteweg eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die doppelglasige Eingangstüre des Gebäudes, in welchem sich neben der Bäckerei auch ein Einkaufsmarkt befindet, auf. Hierbei ging eine der Türen zu Bruch. Durch die so entstandene Öffnung kamen die Diebe in den Innenraum. Hier durchwühlen die Unbekannten sämtliches Mobiliar der Bäckerei nach Wertsachen, bevor sie das Gebäude wieder verließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 07422-2701-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell