POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei sucht dringend Zeugen nach Unfallflucht mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich auf Kreisstraße 5944, zwischen Möhringen und Eßlingen

Tuttlingen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5944, zwischen Möhringen und Eßlingen, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Kreisstraße von Möhringen in Fahrtrichtung Eßlingen unterwegs. Auf Höhe der Eßlinger Mühle kam dem BMW-Fahrer am Kurvenausgang ein roter Ford in der Fahrbahnmitte entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 35-Jährige mit dem BMW nach rechts aus. Der Wagen fuhr die dortige Böschung hinauf und schanzte daraufhin nach links über die Fahrbahn in den dortigen Straßengraben. Nach etwa 50 Metern kam der BMW in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer des roten Fords fuhr einfach in Richtung Möhringen weiter. An dem BMW entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

