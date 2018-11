POL-TUT: (Tuttlingen) Auto übersehen- 7000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots) - Eine 55-jährige Seat-Fahrerin hat am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, in der Karlstraße einen VW-Polo übersehen, weshalb es zum Unfall gekommen ist. Die 55-jährige wollte vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie den von hinten herannahenden Polo. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

