POL-TUT: (Trossingen) Unbekannter zerkratzt BMW am Rudolf-Maschke-Platz: Gibt es Zeugen?

Trossingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen 3-er BMW auf dem Parkplatz des Rudolf-Maschke-Platz an der Beifahrerseite zerkratzt. Mit insgesamt drei, zwischen 20 und 60 Zentimeter langen Kratzern, hat der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack des silbernen BMWs beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07425-33866 entgegen.

