POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Betrunkener begeht Unfallflucht - Polizei wird tätlich angegriffen

Eutingen im Gäu (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochnachmittag zunächst ein Verkehrsschild umgefahren und anschließend bei der Polizei um sich geschlagen. Der 40-jährige Mann befuhr mit seinem Auto die Landstraße 360 von der Ortsmitte Weitingen kommend in Richtung Eutingen. An der Einmündung zur Straße "Am Käppele" überfuhr er ein Verkehrsschild und riss es dabei aus seiner Verankerung. Ohne sich dadurch aufhalten zu lassen setzte der Unfallfahrer seinen Weg nach Hause fort. Dort angekommen schlief er auf dem Fahrersitz ein. Durch Zeugenaussagen kam die Polizei dem Mann auf die Schliche und konnte ihn ausfindig machen. Als die Polizeibeamten den Schlafenden wach bekamen, konnte sich der 40-Jährige nur eingeschränkt mitteilen. Nachdem er einen Atemalkoholtest ablehnte, musste er mit zur Blutentnahme. Dabei leistete er Widerstand und griff die Streifenbesatzung tätlich an. In der Folge kam es zu zahlreichen Beleidigungen, versuchten Tritten und Schlägen gegen die Polizisten. Ein Beamter wurde dadruch leicht am Bein verletzt. Letztendlich musste der Autofahrer in Gewahrsam genommen werden. Sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

