POL-TUT: (Geislingen) Führerloser VW rollt gegen Peugeot

Geislingen (ots) - In der Brückenstraße ist am Mittwochnachmittag ein führerloser VW gegen einen parkenden Peugeot gestoßen. Die Fahrerin des VWs hatte vergessen, einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6300 Euro.

