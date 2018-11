POL-TUT: (Balingen) Zwei Ford Fiesta nach Unfall am Abschlepphaken - 15.000 Euro Sachschaden

Balingen (ots) - An der Kreuzung vor dem Berufsinformationszentrum in der Stingstraße sind am Mittwochabend zwei Ford Fiestas heftig zusammengestoßen.

Gegen 18.30 Uhr bog eine 24-jährige Autofahrerin von der Stingstraße nach links in die Charlottenstraße ab. Gleichzeitig kam aus der Gegenrichtung ein zweiter Ford Fiesta, am Steuer eine 25-Jährige, und fuhr in die Kreuzung hinein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der abbiegende Kleinwagen hinten rechts beschädigt wurde. Die beteiligten Frauen gaben unisono an, bei "orange" in die ampelgeregelte Kreuzung hinein gefahren zu sein. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden PKWs auf zirka 15.000 Euro. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken, weshalb sich ein Abschleppdienst um den Abtransport der demolierten Autos kümmern musste. Die beiden jungen Frauen blieben zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell