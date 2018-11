POL-TUT: (Obernheim) Bei zwei Dieseldiebstählen 1800 Liter Treibstoff abgesaugt

Obernheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in Obernheim aus zwei Lastwagen und einem Vorratstank insgesamt 1800 Liter Diesel gestohlen.

In der Raiffeisenstraße öffneten sie zwei aneinander geschraubte Bauzaunelemente zum Betriebsgelände einer Firma. So konnten sie das Gelände betreten. An einem Lastwagen öffneten sie gewaltsam den Tankdeckel. Danach saugten sie den Tank leer. Die etwa 300 Liter Sprit haben einen Wert von zirka 450 Euro. Der Ersatz für den kaputten Tankstutzendeckel wird etwa 100 Euro kosten.

Etwa 1500 Liter Diesel pumpten die Unbekannten in der benachbartern Schulstraße um. Dort kamen sie ungehindert in eine Lagerhalle, in der auch ein LKW stand. Nachdem sie 300 Liter aus dem Tank herausbefördert hatten, gingen die Täter in das daneben gelegene Diesel-Vorratslager. Die noch im dort stehenden Tank befindlichen etwa 1500 Liter saugten sie komplett ab. Der Gesamtwert es gestohlenen Treibstoffs liegt hier bei etwa 2250 Euro.

Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den beiden Diebstählen in Verbindung zu bringen sind wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07431 935319 0).

