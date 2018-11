POL-TUT: (Immendingen) Moped-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Immendingen (ots) - Am Dienstagmittag ist ein 76-jähriger Moped-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda schwer verletzt worden. Der Mann wollte gegen 13 Uhr vom Bahnhofsplatz nach links in die Schwarzwaldstraße abbiegen. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin wollte ebenso nach links in die Schwarzwaldstraße abbiegen, weshalb sie links an dem Yamaha-Fahrer vorbei fuhr. In diesem Moment geriet das Moped ins Schlingern und kollidierte mit dem Skoda. Der 76-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen.

