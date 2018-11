POL-TUT: (Hintschingen, K 5922) Unfall wegen Eisglätte: Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hintschingen (ots) - Am Montag ist eine 50-jährige Toyota-Fahrerin gegen 16.50 Uhr aufgrund der eisglatten Fahrbahn auf der Kreisstraße 5922 mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammengestoßen. Die 50-Jährige befuhr die Kreisstraße von Tuttlingen kommend in Fahrtrichtung Hintschingen. Auf einer Brücke verlor die Frau aufgrund der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen Schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und prallte hier gegen einen entgegenkommenden Chevrolet. Die 45-jährige Fahrerin des Chevrolets erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Donaueschingen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst gerufen wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

