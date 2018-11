POL-TUT: (Dornstetten) Fahrerflucht - Zeugen helfen bei der Aufklärung

Dornstetten (ots) - Am Dienstag, gegen 11.00 Uhr, hat ein Autofahrer einen Unfall mit rund 8.000 Euro Sachschaden verursacht und ist anschließend einfach davon gefahren. Der 70-jährige Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Aus unerfindlichen Gründen fuhr er plötzlich auf die Gegenspur und demolierte ein an der Straße geparktes Auto auf der gesamten Fahrerseite. Ohne sich zu kümmern fuhr der 70-Jährige davon. Glücklicherweise haben Zeugen den Unfall beobachtet und konnten so der Polizei die benötigten Hinweise geben. Der 70-jährige Mann muss nun seinen Führerschein abgeben.

