POL-TUT: (Möhringen) Polizei sucht Zeugen nach Geldbeuteldiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Dornierstraße

Möhringen (ots) - Am Dienstag ist einer 78-jährigen Frau beim Einkaufen gegen 12.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dornierstraße ihr Geldbeutel gestohlen worden. Die 78-Jährige hatte ihre Handtasche, in welcher sich auch der Geldbeutel befand, in den Einkaufswagen gelegt. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Frau bemerkte zuvor zwei Männer welche sich auffällig verhalten haben, diese waren etwa 180 Zentimeter groß und von osteuropäischem Aussehen. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht nun nach Zeugen und bittet diese sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

