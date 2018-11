POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Unfallflucht im Bühlackerweg- Gibt es Zeugen?

Mühlheim an der Donau (ots) - Am Freitag ist im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr im Bühlackerweg ein geparkter BMW an der Heckklappe von einem bislang unbekannten Fahrzeug-Führer erheblich beschädigt worden. Daraufhin machte sich der Unbekannte einfach aus dem Staub, ohne den verursachten Sachschaden zu melden. Anhand der Höhe der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw gehandelt haben muss. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von annähernd 5000 Euro. Der Polizeiposten Mühlheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07463-9961-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell