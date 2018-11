POL-TUT: (VS-Villingen) Rote Ampel nicht gesehen

VS-Villingen (ots) - An der Kreuzung der Obereschacher Straße und der Breslauer Straße sind am Dienstagmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro entstanden. Ein Autofahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 14.35 Uhr übersah ein 52-jähriger Lenker eines Fiat Ducato an der Kreuzung das Rotlicht der Ampel. Er fuhr ungebremst auf die Kreuzung und kollidierte mit einem VW Touran eines 53-jährigen Mannes, der grün hatte. Der 53-Jährige erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell