POL-TUT: (Freudenstadt) Radfahrer auf Zebrastreifen angefahren

Freudenstadt (ots) - Am späten Dienstagnachmittag ist ein junger Radfahrer beim Überqueren der Karl-von-Hahn-Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Karl-von-Hahn-Straße in Richtung Nordstadt. An der Kreuzung mit der Ludwig-Jahn-Straße fuhr ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen. Die 44-Jährige erkannte den 16-Jährigen zu spät und stieß mit ihrem Auto gegen das Hinterrad vom Fahrrad. Der Junge stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. An dem Opel entstand ein kleiner Schaden im Frontbereich.

