POL-TUT: (Meßstetten) BMW-Fahrer streift Renault und verschwindet

Meßstetten (ots) - Am Dienstagnachmittag hat ein BMW-Fahrer in der Ebinger Straße einen Renault gestreift und ist danach abgehauen. Der Renault Twingo stand vor der dortigen Apotheke. Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen des unfallverursachenden BMWs. So konnte die Polizei die Besitzerin des Autos schnell ermitteln. An dem Twingo entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Albstadt sucht noch weitere Zeugen des Unfalls und bittet unter der Rufnummer 07432 955 0 um Hinweise.

