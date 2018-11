POL-TUT: (Geisingen/A81) Mehrere Unfälle auf glatter Fahrbahn

Geisingen/A81 (ots) - Innerhalb weniger Minuten haben sich am Montagnachmittag auf der A81, zwischen der Anschlussstelle Geisingen und der Immensitzbrücke auf der durch Schneefall und überfrierende Nässe glatten Fahrbahn mehrere Unfälle ereignet. Gegen 15.30 Uhr hat zunächst ein 63-jähriger, in südliche Richtung fahrender Lenker eines Suzuki die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Der PKW, an dem ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Nur wenige Minuten später geriet der in gleiche Richtung fahrende Peugeot einer 60-Jährigen zu Beginn der Ziegelbuck-Brücke auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte ebenfalls in die Schutzplanken. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstanden sein. Noch während der Unfallaufnahme überfuhr ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer eine von der Polizei auf der rechten Fahrbahn zur Unfallabsicherung und zur Ableitung des Verkehrs aufgestellte Pylone, die sich unter dem Fahrzeug verkeilte und rund 60 Meter mitgeschleift wurde. Der Autofahrer gab an, zunächst auf der linken Fahrspur gefahren zu sein. Da ein vorausfahrendes Fahrzeug ins Schlingern gekommen sei, habe er aus Sicherheitsgründen die Fahrspur nach rechts gewechselt und prallte dabei gegen die Pylone. Zum Zeitpunkt dieses Vorfalls bestand Kolonnenverkehr. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden

