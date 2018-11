POL-TUT: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Optikgeschäft

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, gegen 14 Uhr, bis Sonntag, gegen 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Optikgeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Unbekannten traten eine Schaufensterscheibe, sowie die linke Schiebetüre der Eingangstüre ein. In das Geschäft gelangten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

